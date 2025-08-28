神奈川県愛川町の民家の敷地内で、麻袋の中から4人分の頭蓋骨が見つかりました。捜査関係者によりますと、麻袋にはほかにも複数の体の骨のようなものが入っていたということです。骨のようなものは少なくとも10年以上が経過しているとみられ、土も付いていたということです。警察は、別の場所に埋葬されていたものが何らかの理由で掘り起こされ、捨てられた可能性もあるとみて、死体遺棄事件として調べています。