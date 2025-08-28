28日午後11時35分ごろ、岐阜県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福井県嶺北で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、岐阜県の揖斐川町です。【各地の震度詳細】■震度2□岐阜県揖斐川町■震度1□福井県鯖江市越前市福井池田町南越前町越前町