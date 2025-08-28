昨年人気を博したSHIROのフレグランス「和紅茶」が、数量限定で再び登場します。今年はレモングラスの蒸留水*1を加えることで、茶葉とムスクのまろやかな甘みに爽やかな華やぎが添えられました。さらに、オードパルファンに加えて、手肌を潤すハンド美容液や髪を艶やかに整えるヘアマスクもラインナップ。秋の訪れを感じる季節にぴったりの香りで、上質なリラックスタイムをお楽しみください。 茶葉とムスクが織りなす「和