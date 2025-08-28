福岡県警城南署は28日、福岡市城南区東油山2丁目付近の路上で同日午後4時ごろ、男が下半身を露出する事案が発生しているとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20代でマッシュルームカット風の髪、薄水色長袖上衣、黒色っぽい長ズボン着用。