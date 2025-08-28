MBS／TBS系「スーパーアニメイズムTURBO」枠にて9月25日より放送される、TVアニメ『永久のユウグレ』の第1弾PVとキービジュアルが公開された。 参考：P.A.WORKSオリジナルアニメ『永久のユウグレ』10月より放送ヒロイン役に石川由依 本作は、P.A.WORKSによるオリジナル本格ラブストーリー。舞台となるのは、AIの技術が発展した未来の世界。物語は、最愛の恋人・王真樹トワサと愛を