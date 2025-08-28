横浜ＦＭは２８日、ＦＷヤンマテウスがカタールＳＣに完全移籍することが決まったと発表した。２２年８月に加入した左利きアタッカーは、右サイドの攻撃的な位置でチームの中心を担い、３シーズンでリーグ戦９６試合で１７得点をマークしていた。クラブを通して「横浜Ｆ・マリノスのファン・サポーターの皆さんには感謝の気持ちしかありません。僕が加入してからずっと熱い応援をしていただき、ピッチに立っていても、常に皆さ