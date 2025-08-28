「メリーさんの電話」01【漫画】公衆電話から話すメリーさんだが…!?本編を読む猛暑の夏はお家でのんびり漫画三昧…！夏休み特集として、2025年によく読まれた漫画をあらためて紹介！昔から漫画を描くのが好きだった藤やすふみさん(@y_asufumi100)は、Xや投稿サイトで短編漫画「都市伝説に求める女」を公開している。これは主人公のかごめがさまざまな都市伝説に遭遇する物語で、今回はその中から「メリーさんの電話」を紹介。■「