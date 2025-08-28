【ロンドン共同】英国とフランスとドイツは28日、共同声明で「イランの核合意不履行は明白かつ意図的だ」と非難した。一方で、審議期間の30日間に「イランが核合意を再び順守するよう、真剣な外交努力を行う」と表明した。