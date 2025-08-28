板野町で27日発生した山火事について徳島県は28日夜、自衛隊に災害派遣要請を行いました。ヘリコプターによる消火活動は29日朝に再開されます。山火事が発生したのは板野町川端の阿波大宮駅の東側の山の中腹です。県と消防によりますと、27日午後5時頃、近所に住む住人から「山の中腹から白煙が見える」と119番通報がありました。現場は険しい山道で防災ヘリが出動して消火活動を行っていましたが、日没のため、一旦消火活動