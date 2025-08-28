ボートレース徳山の「マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第１２戦」は２８日、予選最終日となる４日目が行われた。勝浦真帆（２９＝岡山）は４日目１Ｒのイン戦では宮崎安奈に差されて２着も９Ｒでは４コースから３着を確保。初日５、６着と大きく出遅れながらも２日目以降、巻き返しに成功して１０位で予選を突破した。舟足も「いい人にはやられるけど、だいぶマシになった。序盤みたいにずり下がることはなくなった。ギ