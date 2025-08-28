「都市対抗野球・１回戦、ＮＴＴ西日本２−１三菱重工Ｅａｓｔ」（２８日、東京ドーム）元阪神でＮＴＴ西日本（大阪市）の補強選手として出場している北條史也内野手（３１、三菱重工Ｗｅｓｔ）が劇的な一発で試合を決めた。連覇を狙った三菱重工Ｅａｓｔ（横浜市）との開幕ゲームは、八回まで０−０の膠着（こうちゃく）状態。それでも、所属チームの“兄弟”に当たる相手と初戦で激突する巡り合わせに「僕が活躍してやろう