様々な壁を乗り越えて子育てをしている重い障がいのある夫婦の「障がい者でも子育てができることを伝えたい」という思いを取材しました。 仲睦まじく歩く宮本真太朗さんと加代子さんご夫婦です。2人は、家の近くの同じ職場で弁当作りや売り上げ管理の仕事をしています。真太朗さんは、4歳の頃に遭った事故の影響で脳の障がい、体のまひがあり、右手など体の一部が動かないほか、記憶が飛ぶこともあります。 （記者）Q.左手の