【ニューヨーク共同】28日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は小動きで始まり、午前10時現在は前日比41.04ドル安の4万5524.19ドルを付けた。朝方発表された4〜6月期の米実質国内総生産（GDP）改定値は堅調だったものの、他に目立った取引材料が乏しく値動きは限定的だった。