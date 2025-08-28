サッカーのイングランド女子スーパーリーグのエバートンが２８日、公式ＳＮＳを更新。「１０８秒間の破壊力ヒカルとリオンの入団式はパーフェクト」と記し、７月に新加入した女子日本「代表なでしこジャパン」のＤＦ北川ひかる、ＤＦ石川璃音が歌う動画を投稿した。新入団選手の通過儀礼となのか、北川と石川はサングラスをかけてイレブンの前で映画「天使にラブ・ソングを２」でも有名な「Ｏｈｈａｐｐｙｄａｙ」を熱唱