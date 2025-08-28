１８日、蟳埔村の蚵殻厝（カキの殻と海の砂を使って作られた伝統的な家屋）を背景に、花かんざしをつけた髪型で写真を撮る観光客。（泉州＝新華社記者／肖瀟）【新華社泉州8月28日】中国福建省泉州市の蟳埔（じんほ）村は泉州湾のほとり、晋江の河口に位置する。かつての「海のシルクロード」の要衝であり、千年の歴史を有する。同村の女性が髪に花冠を着ける古くから伝わる髪型は「簪花囲」と呼ばれる