2009年に急死した米歌手マイケル・ジャクソンさんの長男プリンス・ジャクソン氏（28）が26日、長年の恋人と婚約したことを発表した。「8年がたちました。モリ−と私はたくさんの時間を一緒に過ごし、素晴らしい思い出を作ってきました。世界中を旅し、卒業し、一緒に大きく成長してきました。これからも成長を続け、素晴らしい思い出を作っていく中で、人生の次の章が始まるのが待ち遠しいです。ベイビー、愛しているよ」とキャプ