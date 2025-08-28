俳優の木村文乃が主演し、Snow Manのラウールと共演するフジテレビ系木曜劇場『愛の、がっこう。』（毎週木曜後10：00）第8話が、28日に放送された。これまで狂気的なまでに娘・小川愛実（木村）への過干渉ぶりを見せてきた父・誠治（酒向芳）。ついに妻・早苗（筒井真理子）の怒りが爆発し、予想外の“凶器”を使った攻撃シーンに注目が集まった。（以下、本編のネタバレを含みます）。【場面カット】カッコイイ！真剣な顔で