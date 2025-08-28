◆第９６回都市対抗野球大会▽１回戦ＮＴＴ西日本２―１三菱重工Ｅａｓｔ（２８日・東京ドーム）近畿第１代表のＮＴＴ西日本（大阪市）が、開幕戦で昨年優勝の三菱重工Ｅａｓｔ（横浜市＝推薦）を下した。両チーム無得点の９回表１死１塁で、元阪神で三菱重工Ｗｅｓｔから補強された北條史也二塁手が左翼席へ決勝２ランを放った。カウント２―１から出たベンチのサインはエンドラン。北條は「ボールをたたくこと」を意識して