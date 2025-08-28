モデルの水谷果絵（24）が28日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。「この度、結婚したことをご報告させていただきます」とし、「家族という心強いサポートに感謝しながらこれからも色々なことを2人で乗り越え助け合いながら頑張っていきたいと思っています」とつづった。数々の純白ウエディングドレス姿も公開。笑顔の隣に並んだ結婚相手の顔を、白の花束で隠した2ショットも披露した。約1週間前には「お仕事でずっと