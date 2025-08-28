フジテレビ系連続ドラマ「愛の、がっこう。」（木曜・後１０時）第８話が２８日に放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）愛実（木村文乃）の父・誠治（酒向芳）は、娘の交際相手・川原洋二（中島歩）に電話をかける。「結婚式はいつになった？お願いしましたよね。愛実は決断力がないからグイグイ引っ張ってほしいと」と迫った。川原は「まだ気持ちを確かめきれなくて…」と言うと、誠治は激昂し「そんな