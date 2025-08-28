◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島８―３巨人（２８日・マツダスタジアム）広島は、２位・巨人を相手に同一カード３連勝に成功した。５月１６日以来１０４日ぶりの４連勝。３位・ＤｅＮＡまで１ゲーム差から変わりないが、２位まで２・５差に接近した。打線が日米通算２００勝に王手の田中将を２回５失点でマウンドから降ろした。初回に末包が先制二塁打。２回は１死満塁から敵失で追い付き、暴投で勝ち越し。なおも１死二、三塁から