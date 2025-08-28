8月28日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、「政治とカネ」の問題について掘り下げ。「チームみらい」の安野貴博が開発中の、新たなシステムについて取り上げた。 番組では朝日新聞の記事を紹介。その記事とは、2025年7月の参院選で1議席を得た「チームみらい」の安野貴博党首が進める新たなシステムについて取り上げたもの。安野氏は議員としてまず取り組む問題として、「政治とカネ」問題を