39歳年下の女性にストーカー行為をしたとして61歳のブラジル国籍の男が逮捕されました。 ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは、愛知県設楽町に住むブラジル国籍の61歳の男です。 警察によりますと男は、客として訪れた店の従業員だった女性（22）に対して、7月から8月にかけて32回にわたって「約束通り！お返事下さいね！」「最後までしっかりやれよ！絶対許さないからねー！」