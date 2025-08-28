ロシアと中国の海軍は、日本海などで潜水艦による合同パトロールを実施しました。アジア太平洋海域では初めてだとしています。ロシア国防省は27日、ロシア太平洋艦隊と中国海軍のディーゼル潜水艦がアジア太平洋海域では初となる合同パトロールを行ったと発表し、映像を公開しました。合同パトロールは今月上旬に実施された中ロ海軍による合同軍事演習「海上連合2025」の終了後に行われたとし、日本海と東シナ海を2000カイリ、およ