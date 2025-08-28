日本時間２３時００分に米中古住宅販売成約指数（7月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 中古住宅販売成約指数（7月）23:00 予想-0.2%前回-0.8%（前月比) 予想N/A前回-0.3%（前年比)