アメリカのトランプ大統領に解任を通告されたFRB＝連邦準備制度理事会のクック理事は、解任通告は違法だとして提訴しました。アメリカのトランプ大統領は住宅ローン不正疑惑が取りざたされているFRBのクック理事に対し、解任を通告したことを明らかにしています。クック氏は28日、トランプ氏による解任通告は正当な理由がなく違法だとして、ワシントンの連邦地裁に提訴しました。裁判所に対して、解任の差し止め命令を出すよう求め