2.5次元アイドルグループのすとぷりのさとみが28日、9月24日発売の2ndフルアルバム「S’s」（エス）の全15曲のリストを公開して、そのうちの「Summer Hugs You」と「LYAR」のミュージックビデオ（MV）を、公式YouTubeチャンネルに公開した。2年ぶりの新アルバムは、「9年間の歩みやリスナー（ファン）への感謝を込めた一枚」として制作。「本当に全曲こだわって作ったから、やっと届けられてうれしいよ」とコメントした。MV