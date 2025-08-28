元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が28日に自身のインスタグラムを更新。孫と過ごす夏休みのひとときに注目が集まっている。この日「夏休みを取らせてもらって、少しの間、インスタをお休みさせていただきます」と報告。北斗の長男の佐々木健之介さんと妻でプロレスラー・凛の間に生まれた2歳孫にデザートを食べさせるほほ笑ましいショットとともに「暑い日が続いてますので皆さんお身体に気をつけて下さいね」