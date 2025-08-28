明石家さんまさん（70）を慕う芸人たちが9月7日に開催される『さんまPEACEFUL PARK2025 ＠大阪・関西万博』にて新曲を初披露することが発表されました。新曲『さんま DE サンバ』は心躍るサンバのリズムが特徴となっており、作詞・作曲をGRe4N BOYZが担当しています。歌唱力に定評のある、さんまさんを慕う芸人たち（ブラックマヨネーズの小杉竜一さん、次長課長の河本準一さん、森三中の黒沢かずこさん、EXIT）が『さんま DE サン