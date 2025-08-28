残暑が厳しい今こそ、グリーンを置いてさわやかな空間をつくりたいもの。琉球風水志シウマさんによると、観葉植物の中でも対人運を高める種類を選ぶと、人とのつながりも自然とスムーズになるそう。暑さで疲れた心も、そっと癒してくれます。対人運アップ力の強い観葉植物はこれ！琉球風水では、緑に白や淡い黄色の斑ふが入った葉模様が特徴の「ディフェンバキア」は、対人関係を整えるエネルギーを持っていると考えられています。