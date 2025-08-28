開幕戦で姿を消した三菱重工Ｅａｓｔナイン＝東京ドーム第９６回都市対抗野球大会は２８日、東京ドームで開幕して１回戦１試合が行われ、昨年優勝の三菱重工Ｅａｓｔ（横浜市）はＮＴＴ西日本（大阪市）に１―２で競り負け、初戦で姿を消した。三菱重工Ｅａｓｔは先発本間、長島の継投で八回まで無失点に抑えるも、九回に３番手の野中が２点本塁打を浴びて先制された。裏の攻撃で１死一、二塁から対馬の適時打で１点を返して反