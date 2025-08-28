夫の定年退職後、妻たちが恐れるのは「四六時中、夫と一緒にいなければならないのか」「三度の食事を作らなければいけないのか」など、「夫とずっと一緒でいること」である。今までは夫は会社、妻はパートもしくは仕事と家庭と棲み分けができていた。少なくとも、週末だけ「我慢」すればよかったのに、これからは違うと妻たちは身構える。もちろん、夫が定年後も仕事を続けたり、社交的で外に出ていく人なら問題はない。家にこもる