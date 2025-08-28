西武の郄橋光成投手（28）が28日、逆転でのクライマックスシリーズ（CS）進出に改めて照準を合わせた。29日のオリックス戦（ベルーナドーム）での先発を前に「いいスタートを切って、チームとしても個人としてもさらに上がっていけるように」と意気込んだ。前カードで2位日本ハムに1勝1分けと勝ち越したチームは現在5位で、CS圏内の3位オリックスとは5・5ゲーム差。残りは29試合と少なくなっており、追う立場としては星