タレントの磯野貴理子（61）が28日放送のNHKラジオ第1「あさこ・佳代子の大人なラジオ女子会」（木曜後8・05）にゲスト出演。趣味について明かした。登山にハマっている磯野。ソロでの登山客を男女問わず多く見かけるといい「それであたしもちょっと興味出てきて。行きましたよ1人で」とソロ登山を敢行したことを告白した。何を考えながら登るのかと尋ねられると「楽しくてしょうがないのよ。圧倒的自由。全部自己責任だし、