４連勝で２位に２・５ゲーム差に肉薄――。４位・広島は２８日の巨人戦（マツダ）に８―３で快勝した。日米通算２００勝をかけて登板した巨人先発・田中将をメッタ打ちにした。２回まで６安打５得点を奪いＫＯすると、６回には４番・エレフリス・モンテロ（２７）の適時打、７回には中村奨成（２６）のダメ押し６号２ランなど、１６安打８得点。投げては先発・高太一（２４）が６回３失点と試合を作り、今季３勝目と投打ががっ