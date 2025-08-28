◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島８―３巨人（２８日・マツダスタジアム）巨人の岸田行倫捕手が今季６号２ランを放った。１点を追う２回１死一塁。初球だ。初対戦だった高の真ん中低め１４４キロ直球を打ち砕いた。左中間席へ運ぶ、一時逆転の２ラン。「次につなぐ気持ちでした。最高の結果になってよかったです。しっかり準備して仕留められた」と振り返った。バッテリーを組んだ先発の田中将は２回５失点。岸田は「調子は悪く