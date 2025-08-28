◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島８―３巨人（２８日・マツダスタジアム）巨人・又木鉄平投手がビハインドの展開で２イニング無失点と役目を果たした。先発・田中将大の後を受けて２―５の３回から登板。最速１４７キロの直球に１１０キロ台のカーブなど緩急を織り交ぜて２三振を奪った。リリーフとして再昇格した８月２２日以降は３登板６イニング連続で無失点。「自分の役割が明確なので、そこの仕事をどんな場面でもできている