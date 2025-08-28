アソビシステムとTWIN PLANETが共同で手がける新メンズグループ『ONSENSE（オンセンス）』が、シングル『YUAKE』で29日にデビューすることが発表されました。SNSでは、早くも期待の声が広がっています。『ONSENSE』は2024年9月から10月にかけて実施された、秋元康さん総合プロデュースの『MEN'S YOAKE AUDITION 2024』にて選ばれたアカリさん（19）、エノモト タクヤさん（20）、タマムラ ユウさん（23）、イデ アツキさん（23）の