28日、カラバオカップ3回戦の組み合わせが発表された。プレミアリーグ勢が続々と登場する中、注目の対戦カードが揃った。MF松木玖生が所属するサウサンプトン(2部)はMF遠藤航が所属する前回準優勝のリバプールと対戦する。アーセナルは3部のポート・ベールとのアウェー戦に臨む。格下相手に油断できない一戦となる中、チームは順当勝利を目指す。一方、チェルシーも3部のリンカーン・シティと対戦する。マンチェスター・シティ