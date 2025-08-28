8月28日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井が夏休みにグループ時代の同期の土生瑞穂とシンガポール旅行を楽しんだことを報告した。 -「英語結構使えるようになったかも」- ３泊４日のシンガポール旅行がとても楽しかったという菅