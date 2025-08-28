ソニーは２８日、交通系ＩＣカードや電子マネーなどに幅広く使われている非接触ＩＣ技術「ＦｅｌｉＣａ（フェリカ）」にセキュリティー上の脆弱（ぜいじゃく）性が見つかったと発表した。第三者によるデータの読み取りや改ざんが行われる可能性があるという。ソニーによると、２０１７年以前に出荷されたフェリカのＩＣチップの一部で、暗号システムを突破される恐れがあるという。現時点で被害は確認されていないとしている。