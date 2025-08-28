人気アニメ「BLEACH」の主人公・黒崎一護、「キングダム」の主人公・信役などを務める声優・森田成一（52）が28日、自身のXを更新。人気アニメ「北斗の拳」トキ役や映画「ハリー・ポッター」シリーズのセブルス・スネイプ役などを務めた声優・土師孝也さんを追悼した。この日、事務所「アプトプロ」が「弊社代表取締役社長加藤孝也（土師孝也）儀（享年72歳）令和7年8月27日午前心筋梗塞の為急逝いたしました」と発表。突