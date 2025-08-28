先代モデルよりもおよそ30万円安い価格設定に日産の米国法人は2025年8月19日、アメリカで今秋より発売予定の新型「リーフ」の販売価格を発表しました。最も安い「S＋」で2万9990米ドル（約443万円）からです。【画像】超カッコいい！ これが今秋発売される日産の「新型コンパクトSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）日産によると、アメリカ国内で販売されている新型EVのなかで、もっとも低いメーカー希望小売価格だといいま