きょうの為替市場、全体的に様子見ムードが強まる中、ドル円は緩やかな売りに押され、一時１４６円台に下落する場面が見られた。ただ、先ほど発表の米ＧＤＰ改定値が上方修正されたことで、ドル円は１４７円台に買い戻されている。設備投資が大幅に上方修正されたことが要因。 東京時間に日銀の中川審議委員の発言が伝わっていたが、利上げ継続の姿勢を改めて示していた。委員は「経済と物価の見通しが実現すれば、日