◇関西学生アメリカンフットボール1部リーグ関大17―6京大（2025年8月28日MKタクシーフィールド）関大RB山嵜紀之主将（4年）は1年に一人しかいない“勲章”を狙っていた。チャンスはいきなり訪れる。ターンオーバーで巡ってきた第1Q、敵陣29ヤードからのドライブ。ボールをキャリーした次の瞬間、試合直前から降り始めた暴風雨を切り裂き、エンドゾーンに駆け込んだ。「最初の試合なんで、ひそかにやってやろう、と」。