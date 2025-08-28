輸出用ブドウを審査する常徳税関の職員。（２０２３年９月２０日撮影、長沙＝新華社配信）【新華社長沙8月28日】中国湖南省の長沙税関によると、同省常徳市で生産されたシャインマスカット3ロット計41.6トンが25日、常徳税関の検疫審査に合格し、コールドチェーンコンテナトレーラーに積み込まれ、広東省広州市の南沙口岸（通関地）から、ナイジェリアとモーリシャスに向け出荷された。湖南省産生鮮ブドウのアフリカ向け輸出は今