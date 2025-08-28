兵庫県神戸市で女性が殺害された事件で、男が「事件の2日前に勤務先付近で歩いている被害者を見つけ、好みのタイプだと思った」などと話していることが捜査関係者への取材でわかりました。東京都新宿区の会社員・谷本将志容疑者（35）は今月20日、神戸市のマンションで24歳の会社員女性をナイフで数回刺し、殺害した疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、谷本容疑者は「事件2日前の朝に勤務先近くで歩く被害者を見つけ、