◇セ・リーグ阪神4―5DeNA（2025年8月28日横浜）阪神・熊谷が28日のDeNA戦で「2番・中堅」でスタメン出場した。「練習ではちょっとしてたので、意外とすんなりいきました」ベンチスタートとなった近本に代わり、8年目で「中堅」として初先発。ここまで、遊撃、左翼、三塁と今季4ポジションで先発出場するマルチな男が堅実にさばき続けた。打撃では初回1死から左翼線を破る痛烈な二塁打をマーク。これで安打を出場7