巨人は２８日の広島戦（マツダ）に３―８で敗れ４連敗。先発した田中将大投手（３６）は２回５失点（自責４）に終わり日米通算２００勝は持ち越しとなった。偉業達成をかけてマウンドに上がった田中将は初回に１点を奪われると、２―１で迎えた２回には味方の失策や自らの暴投なども絡み一挙４失点。一方の打線は２回の岸田の２ランと６回の岡本の内野ゴロの間に奪った１点による計３点のみに終わり、大敗を喫した。阿部慎之