俳優の竹野内豊さんが27日、主演した映画『雪風 YUKIKAZE』（公開中）の大ヒット御礼舞台挨拶に、共演の奥平大兼さん、田中麗奈さんと共に登壇しました。映画は、駆逐艦『雪風』を舞台に、知られざる史実を背景に描かれた作品。竹野内さんは、『雪風』の艦長・寺澤一利役を演じ、若き水雷員・井上壮太役を奥平さん、そして寺澤の妻・志津役を田中さんが演じました。舞台挨拶で竹野内さんは、「80年という節目に『雪風』を描いた作